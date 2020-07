Sport und Freizeit : Die Rheurdter Faustball-Jugend trainiert wieder

Rheurdt Die Faustballer-Jugend der Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen 2014 ist wieder im Training. „Endlich dürfen wir wieder Sport machen“, freuen sich die Nachwuchsfaustballerinnen und -faustballer der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen/TV Asberg.

„Am Liebsten mache ich alle möglichen Dinge mit dem Ball. Das muss nicht unbedingt der Faustball sein. Aber auch Parcours und Trampolin machen uns zusammen viel Spaß“, sagen viele. Und so kommen Valentin, Bashir und Co. jetzt wieder immer mittwochs um 17.30 Uhr auf den Sportplatz nach Rheurdt. Die beiden würden sich freuen, wenn in ihrer Altersgruppe zwischen acht und zwölf Jahren noch ein paar mehr Kinder dazu kommen würden. „Unsere Trainerin und Trainer lassen sich immer tolle Dinge einfallen, sodass es nie langweilig wird“, sagen auch die anderen Teilnehmer der Gruppe.