Verein für Gartenkultur und Heimatpflege : Schaephuysener Grillplatz ist startklar für die Saison

RHEURDT Mit einer Aufräumaktion machte der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege das Gelände fit für den Sommer.

Viele Hände, schnelles Ende, so das Motto der Aufräumaktion am Vereinsgrillplatz unterhalb vom Michelturm in Schaephuysen. Der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege hatte seine Mitglieder zur Säuberungsaktion eingeladen. „Durch Corona mussten wir alle Arbeiten, die wir sonst im Frühjahr machen, ruhen lassen. Wir sind diesmal spät dran“, erzählte Claudia Stränger vom Vorstand. Mit Astscheren, Heckenschneider, Harkenmachten sich knapp 20 Vereinsmitglieder unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung daran, den Platz saisontauglich zu machen. „Wir sind doch durch unsere Gartenarbeit alle im Training“, hieß es aus der fröhlichen Helferrunde. Auch die Kegelbahn an der angrenzenden Wiese soll wieder flott gemacht werden, ebenso die Tischtennisplatte. Unschöne Graffiti an Wänden werden noch entfernt und ortstypische Motive von einem Profi aufgebracht.