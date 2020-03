Corona : Stadt sperrt die „Himmelstreppe“

Neukirchen-Vluyn Der Aufgang zur Halde Norddeutschland sei von zu vielen Menschen genutzt worden.

(pogo) Nachdem am Mittwoch per Allgemeinverfügung weitere einschneidende Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassen worden waren, richtete sich Bürgermeister Lenßen heute noch einmal an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. „Die aktuelle Situation in der Corona-Krise verschärft sich drastisch“, sagte Lenßen. „Ich erwarte nun von Ihnen allen Solidarität und dass Sie dem Appell, soziale Kontakte zu vermeiden, dringend folgen! Bleiben Sie zu Hause und machen Sie nur die notwendigsten Besorgungen.“