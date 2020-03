Vorsichtsmaßnahmen : Corona: Rheurdter Feuerwehr streicht Übungsbetrieb

Rheurdt Das Thema Corona hat auch das Ökodorf Rheurdt erreicht. Erste Vorsichtsmaßnahmen werden ergriffen. „Wir haben unserer Feuerwehr deutlich gemacht, dass sie nur noch zu Einsatzzwecken zusammenkommen sollte“, sagte am Freitag Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen.

Am Donnerstag war Kleinenkuhnen bei einer Konferenz in Kleve, an der Vertreter aller 16 Kreiskommunen ein einheitlichen Vorgehen vereinbarten. „Alle städtischen und gemeindlichen Veranstaltungen sind abgesagt“, so Kleinenkuhnen. In Rheurdt stehen allerdings keine solchen Veranstaltungen im März oder April an; der Niederrheinische Radwandertag, der in die Kategorie fiele, ist erst für Juli terminiert.