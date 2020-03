Reaktion auf Schulschließungen : Niag-Busse fahren ab Mittwoch nach Ferien-Fahrplan

Niederrhein Einer der Hintergründe ist die Entscheidung der Landesregierung, den Unterrichtsbetrieb wegen des Corona-Virus’ einzustellen.

Ab Mittwoch, 18. März, gilt im gesamten Niag-Verkehrsgebiet der Ferienfahrplan. Das teilt das in Moers ansässige Verkehrsunternehemn mit. Die Maßnahme erfolge in enger Abstimmung mit den Aufgabenträgern für den Öffentlichen Personennahverkehr in der Region, heißt es. Einer der Hintergründe sei die Entscheidung der Landesregierung, den Unterrichtsbetrieb wegen des Corona-Virus’ einzustellen. Mindestens bis zum Ende der Osterferien am 19. April fahren die meisten Busse deshalb nun weniger häufig. Der neue Fahrplan ist kurzfristig in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.niag-online.de sowie in der Niag-App (iOS und Android) verfügbar.