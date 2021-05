Basteln und gewinnen : BiG – Bürger in Geldern startet Kreativ-Wettbewerb für Kinder

Geldern Unter dem Motto „Gestalte dir den Sommer so wie er dir gefällt!“ können Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Preise gibt es auch zu gewinnen.

Nachdem der Vorschlag der BiG – Bürger in Geldern, einen Kreativ-Wettbewerb für Kindergärten und Schulen auszuschreiben, in der vergangenen Schulausschusssitzung von den meisten anderen Fraktionen abgelehnt worden ist, versucht es der Verein nun auf eigene Faust. Unter dem Motto „Gestalte dir den Sommer so wie er dir gefällt!“ rufen die Mitglieder alle Gelderner Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren auf, kreativ zu werden.

„Viele Kinder mussten in den vergangenen Monaten auf einiges verzichten, wie zum Beispiel auf Unterricht im Klassenraum mit ihren Klassenkameraden, Sport im Verein, Treffen mit Freunden und der gesamten Familie, aber auch auf den Urlaub am Meer, im Freibad oder auf dem Campingplatz“, so der Fraktionsvorsitzende Markus Peukes, Deshalb möchte die BiG die Kinder ermuntern, ihre Gedanken zum Sommer möglichst ideenreich umzusetzen.

Die Vorlagen und die Teilnahmebedingungen sind unter www.buerger-in-geldern.de abrufbar. Ein Foto des Kunstwerks kann dann zusammen mit der ausgefüllten Datenschutzerklärung per Mail an vorstand@buerger-in-geldern.de oder per Post an BiG – Bürger in Geldern e.V., Hülser-Kloster-Straße 26, in 47608 Geldern geschickt werden. Einsendeschluss ist der 19. Juni. Die Sommermotive werden von einer Jury, die sich aus drei Mitgliedern der BiG zusammensetzt, unter Berücksichtigung der Altersgruppe bewertet. Zu gewinnen gibt es unter anderem zweimal eine 10er-Familienkarte für das Gelderner Hallenbad, zweimal ein Familien-Fotoshooting, zweimal einen Präsentkorb von Edeka Brüggemeier, Sportartikel von der Firma Sport Dorenkamp, Badeartikel von der Firma DM und vieles mehr. Die Gewinner werden per E-Mail oder Post benachrichtigt und die Preise unter Berücksichtigung der Corona-Schutzverordnung überreicht. Die gebastelten Sommermotive werden schließlich auf der Homepage der BiG unter Angabe des Vornamens und des Alters veröffentlicht.