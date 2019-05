Nettetal-Breyell : Trauer um Uhrmachermeister Helmut Hammans aus Nettetal-Breyell

HELMUT HAMMANS, Uhrmacher- und Augenoptikermeister in Breyell, ist nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahre gestorben. Er gehörte auch zu den ersten Mitgliedern des Breyeller Karnevalskomitees.

Hammans hatte das Geschäft an der Josefstraße 1976 von seinem Vater übernommen und wagte im Rahmen der Breyeller Ortskersanierung 1983 einen großen Neubau an der Ecke Josef-/Biether Straße und schuf damit einen repräsentativen Rahmen für die Kiependreäger-Figur. Blickfang im Laden ist das 120 Jahre alte Uhrwerk der einstigen Kirchturmuhr von St. Lambertus, das er mit der Maßgabe übernahm, „es nie zu verkaufen“. Hammans bildete zahlreiche junge Menschen aus und half auch nach der Übergabe des Geschäfts an seinen Sohn Philipp im Jahre 2010 aus. Nun hatte er mehr Zeit für das Hobby Segeln, das ihn auf dem Wasser auch bis Frankreich und Skandinavien brachte. Die Beisetzung ist an diesem Montag um 8.30 Uhr auf dem Breyeller Friedhof. Text: mm/RP-Archiv: Busch