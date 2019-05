Breyell Gesucht wird ein Wohnwagen der Marke Sprite.

Unbekannte haben am Freitag zwischen Mitternacht und 4 Uhr einen weißen Wohnwagen der Marke Sprite gestohlen. Laut Polizeiangaben war der Anhänger mit dem Kennzeichen KK-RA 1109 und der Seitenaufschrift Alpine 490CE an der Straße Lötsch in Breyell geparkt. Hinweise unter Ruf 02162 3770.