Leuth : Einbrecher stehlen Zigaretten aus Tankstelle

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Leuth Einbrecher haben am Freitag gegen 2.50 Uhr Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Unbekannten in eine Tankstelle an der Geldrischen Straße in Leuth ein.

Die Täter schlugen ein Loch in die Glasscheibe und nahmen die im Verkaufsraum gelagerten Zigaretten mit. Die Polizei vermutet, dass sie mit einem Fahrzeug davon fuhren. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Ruf 02162 3770.

(emy)