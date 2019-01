Illegale Entsorgung : Unbekannte laden 250 Altreifen auf Feldweg ab

Die Stadt hofft auf Hinweise auf die Täter. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal Nachdem in Grevenbroich rund 200 und in Viersen-Dülken mehr als 100 illegal entsorgte Altreifen gefunden wurden, müssen nun auch die Mitarbeiter des Nettetaler Baubetriebshofs anpacken. Unbekannte luden wohl in der Nacht zu Mittwoch etwa 250 Altreifen auf einem Feldweg südlich der Dornbuscher Straße in Lobberich ab.

Dies teilte die Stadt am Freitag mit. Den Abtransport am Montag übernimmt der Baubetriebshof, für die Entsorgungskosten muss ebenfalls die Stadt aufkommen. Da das Gebiet auch von Spaziergängern und Reitern genutzt wird, hofft die Stadt auf Hinweise unter der Rufnummer 02153 8982202. Sie hat Anzeige gegen die unbekannten Umweltsünder erstattet.

(emy)