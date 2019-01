Umweltsünder in Mönchengladbach: 280 Altreifen entsorgt: Mülldetektive ermitteln

Mönchengladbach Nach einer Zeugenaussage wurden die Reifen am Dienstag, 8. Januar, zwischen 10 und 16.30 Uhr abgekippt. Die Mags bittet um Hinweise.

(gap) Auf einem Feldweg an der Mönchengladbacher Stadtgrenze zu Viersen zwischen der Rheindahlener Straße und der A 61 ist am Donnerstag eine illegale Altreifenablagerung gemeldet worden. Am Fundort in der Nähe von Rasseln wurde ein großer Haufen mit etwa 280 Altreifen gefunden. Vor Ort hat die Polizei Reifenspuren gesichert, um Rückschlüsse auf das Fahrzeug ziehen zu können, womit die Altreifen zum Ablageort gefahren wurden. Die Mags-Mülldetektive haben bereits erste Ermittlungsansätze. Denn Anfang der Woche gab es eine Altreifenablagerung ähnlichen Ausmaßes in Grevenbroich. Sowohl dort als auch am Fundort in Mönchengladbach waren einzelne Altreifen mit Kennzeichen aus dem Kreis Viersen beschriftet. „Die Spuren deuten bislang darauf hin, dass beide Fälle in einem Zusammenhang stehen und vielleicht zu ein und demselben Täter führen“, sagt Jörg Wilms, Leiter der Mags-Mülldetektive.