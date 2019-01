Wilde Müllkippe: 200 Altreifen in die Landschaft gekippt

Grevenbroich/Kreis Viersen Unbekannte haben in Grevenbroich eine illegale Deponie errichtet. Eine Spur führt in den Kreis Viersen.

Auf Kosten der Allgemeinheit haben Umweltfrevler sich alter Reifen entledigt – in großem Stil. Rund 200 ausgediente Pneus fanden Bürger in Grevenbroich an einem Feldweg – entlang einer Förderbandanlage des RWE-Konzerns. Unbekannte, die mit einem Lastwagen oder zumindest mit einem großen Anhänger unterwegs gewesen sein dürften, hatten ihre Tonnenschwere Fracht in die Landschaft gekippt. Mitarbeiter der Stadt waren ebenso vor Ort wie die Polizei. „Wir haben ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner. Die Höhe des fälligen Bußgeldes konnte die Stadtverwaltung noch nicht nennen „aber angesichts der Menge der Reifen wird das teuer. Das war offenkundig kein Privatmann, der die Winterreifen seines Wagens weggeworfen hat“, sagt Renner.