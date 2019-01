Nettetal: Ein neuer Vorstand für die Baugesellschaft

Nettetal Der Oberhausener Volker Ruiters wird Sven Karth als kaufmännischen Vorstand ablösen. Der Wechsel erfolgt mit einer Übergangsphase von gut acht Wochen.

Die Baugesellschaft Nettetal hat einen Nachfolger für den scheidenden kaufmännischen Vorstand Sven Karth gefunden. Volker Ruiters wird den Posten übernehmen. Seinen Start in der Seenstadt plant der 54-Jährige für den 1. März. Das gibt seinem Vorgänger rund acht Wochen Zeit, den Oberhausener in seine neuen Aufgaben einzuarbeiten. Karth wird die Baugesellschaft Ende April verlassen.

Der 48-Jährige hat seinen Vertrag nach fünf Jahren nicht verlängert. „Er will sich anderen Aufgaben widmen“, sagte Marcus Optendrenk, Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft. Karth werde aber bis zum letzten Tag arbeiten und seinem Nachfolger damit den Einstieg in die Baugesellschaft erleichtern.

Ruiters wohnt in Oberhausen und war zuletzt bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal beschäftigt. Dort oblag ihm die Betreuung von Wohnungen sowie Gewerbe- und Sonderimmobilien wie etwa einem Altenheim und einem städtischen Verwaltungsgebäude. Davor war er Leiter des Bestandsmanagements bei der Dortmunder Gesellschaft für Wohnen GmbH und Mieterzentrumsleiter bei der LEG Wohnen Düsseldorf GmbH. Ruiters ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Das Auswahlverfahren hat wie damals bei Karth das Europäische Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft übernommen. Es gab zehn Bewerber auf den Posten. Ruiters ist erst der zweite kaufmännische Vorstand, der von außen kommt, berichtet Optendrenk. Die Nettetaler Baugesellschaft gibt es seit 1896, heute sind 975 Wohnungen in ihrem Bestand, dazu kommt die Betreuung von 222 Mietverhältnissen und 95 Wohneigentumsgemeinschaften. Rund 80 Prozent der Aktiengesellschaft gehören der Stadt, knapp 20 Prozent der Sparkasse Krefeld, der Rest teilt sich auf die Provinzial-Versicherung und 50 Einzelaktionäre auf.

Ruiters freut sich auf seine neuen Aufgaben. Er kündigt an, die städtischen Netzwerke ausbauen zu wollen und verstärkt auf Nachhaltigkeit zu setzen. „Gleichzeitig dürfen wir nicht verschlafen, was am Markt passiert“, sagt er. Ein weiterer großer Punkt sei der demografische Wandel. Nach einer Einfindungsphase wolle er seine Pläne konkretisieren, sagt Ruiters.