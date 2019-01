Kreis Viersen: Bürgermeister kritisieren Kreishaushalt und erheben Millionenforderung

Kreis Viersen Der Kreis Viersen will die Kreisumlage in diesem Jahr senken. Doch den Stadtoberhäuptern reicht das nicht. Sie fordern eine weitergehende Entlastung.

Geld kann man nie genug haben – und so kommt es in schöner Regelmäßigkeit zwischen dem Kreis Viersen und den kreisangehörigen Kommunen zur Auseinandersetzung über die Höhe der Kreisumlage. Die müssen die Städte und Gemeinden zahlen, um all die Aufgaben des Kreises zu finanzieren, die nicht durch sonstige Erträge gedeckt sind. Über die Höhe der Kreisumlage entscheidet der Kreistag.

Zuvor muss sich der Landrat mit den Bürgermeistern „ins Benehmen setzen“. Diese Auseinandersetzung wird mal lauter geführt – so war das 2017. Oder mal leiser. So ist es dieses Jahr. Dennoch ist die in einem Brief der Bürgermeister an den Landrat geäußerte Kritik deutlich: „Wir vermissen ein konsequentes Konsolidierungsprogramm des Kreises als Vorsorge für wirtschaftlich schwierige Zeiten“, schreibt der Sprecher der Bürgermeister, Josef Heyes. Im Klartext: Der Kreis soll mehr sparen, dann müssten die Städte und Gemeinden nicht so viel Geld ins Kreishaus überweisen.