Wilde Müllkippe in Grevenbroich-Neurath: 200 Altreifen in die Landschaft gekippt

Neurath Bürger meldeten Dienstag die wilde Müllkippe in Neurath, die dritte Altreifen-Ablagerung in kurzer Zeit.

Auf Kosten der Allgemeinheit haben Umweltfrevler sich alter Reifen entledigt – in großem Stil. Rund 200 ausgediente Pneus fanden Bürger am Dienstag Morgen an einem Feldweg an der Energiestraße in Neurath – entlang einer Förderbandanlage des RWE-Konzerns und nicht weit vom Neurather Bauhof der Stadtbetriebe Grevenbroich entfernt. Unbekannte, die mit einem Lastwagen oder zumindest mit einem großen Anhänger unterwegs gewesen sein dürften, hatten ihre Tonnenschwere Fracht in die Landschaft gekippt.