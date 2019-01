Schaag: Bauen und Leben im südlichsten Nettetaler Stadtteil

Schaag Ortsvorsteher Günter Syben informierte beim CDU-Ortsausschuss über Zahlen und Fakten in Schaag.

(wi) In der jüngsten Sitzung des CDU-Ortsausschusses präsentierte der Schaager Ortsvorsteher Günter Syben Zahlen und Fakten. So ist der südlichste Nettetaler Stadtteil im Stadtentwicklungskonzept als attraktiver Wohnstandort eingestellt. In erster Linie steht Schaag für die Funktion „Wohnen“, allerdings ist auch die Nähe zum Naturraum prägend, erläuterte Syben. Derzeit leben dort 3757 Einwohner; das bedeutet einen Anstieg um 8,4 Prozent.