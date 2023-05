Was Hofläden in Nettetal bieten Spargel gibt’s auch vom Automaten

Welche Produkte bietet der Hofladen an? In ihrem Hofladen bieten die Hermans ein umfassendes Sortiment an regionalen Erzeugnissen direkt vom Hof oder auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft an. Die eigenerzeugten Produkte – Spargel, Erdbeeren und Kartoffeln – werden auf rund 25 Hektar konventionell angebaut. Das Angebot wird etwa durch selbst gemachte Fruchtbrotaufstriche und Eierlikör, Honig vom Imker aus der Nachbarschaft, Erdbeeren aus Dülken, Tomaten aus Leuth, Gurken aus Mühlhausen oder durch Metzgereiartikel von der Landfleischerei Brückner aus Lobberich ergänzt. „Natürlich bieten wir auch alles an, was zum Spargelessen benötigt wird“, sagt Reiner Hermans. Kunden können bei Hermans Mehrweg-Spargel-Transportdosen kaufen und dort immer wieder ihren Spargel nachhaltig abfüllen lassen. „Dann haben wir natürlich Kartoffeln, Sauce Hollandaise, Schinken aber auch Servietten oder Spargelschäler“, sagt Hermans.