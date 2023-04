Ricarda Fourné-Aarden und Peter Fourné Zwei Hinsbecker feiern ihre Goldhochzeit

Am Sonntag, 30. April, können Ricarda Fourné-Aarden und Peter Fourné ihre Goldhochzeit feiern. Die Jubilarin wurde 1950 an der Neustraße in Hinsbeck als Tochter des Niedieck-Direktors Leonhard Aarden und seiner Frau Else geboren. Nach dem Besuch der Liebfrauenschule Mühlhausen und einem Lehramts-Studium in Aachen war sie von 1974 bis zur Pension 2013 als Lehrerin an der Grundschule Amern tätig.