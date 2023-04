Ausgerichtet vom Viersener MSC Dülken Die Rallye der vierrädrigen Senioren

Die Rallye des MSC Dülken am Wochenende war die erste ihrer Art nach dreijähriger Pause, und wieder waren zahlreiche klassische Fahrzeuge auf den Straßen der Region zu sehen. Die Rallye startete am Samstagmorgen am Restaurant „Zum Schänzchen“ in Lobberich, zog sich über den ganzen Tag hinweg, bis sie schließlich am Abend mit einer Preisverleihung endete. Die Teilnehmer der Rallye waren mit ihren liebevoll restaurierten Fahrzeugen aus allen Teilen des Landes angereist. Die Bandbreite der Fahrzeuge reichte von historischen Sportwagen und Limousinen bis hin zu kultigen Oldtimern wie dem VW Käfer.