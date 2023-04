Volksbank Krefeld auch in Nettetal vertreten Kredite für Finanzierung von Wohnungsbau deutlich weniger gefragt

Das operative Ergebnis sei im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 deutlich ausgebaut werden, erklärte der Vorstandsvorsitzende. Allerdings habe sich der Jahresüberschuss nicht mehr so dynamisch entwickelt wie in den Vorjahren, da sich der drastische Zinsanstieg temporär negativ auf die Bewertung der im Eigenbestand gehaltenen Wertpapiere ausgewirkt habe. Die Bilanzsumme erhöhte sich erneut und wies mit 2.414 Millionen Euro eine Steigerung um 173 Millionen Euro (7,71 Prozent) aus. Die Kundeneinlagen als wichtigste Refinanzierungsbasis für die Kreditvergabe addierten sich der Bank zufolge auf 1.871 Millionen Euro und wuchsen um 119 Millionen Euro (6,79 Prozent). Darüber hinaus wurden Wertpapierbestände in Höhe von 945 Millionen Euro verwaltet. Zudem betreute die Bank Ende 2022 Einlagen von Kunden in Höhe von insgesamt 3.101 Millionen Euro – 38 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.