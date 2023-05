Erstes Turnier in Nettetal nach coronabedingter Pause Sport mit Handicap – und Meisterschaft

In der Werner-Jaeger-Turnhalle sind an diesem Tag fünf Stationen eingerichtet, die es zu bewältigen gilt. Allerdings ist dort nicht nur einfach Sport angesagt, sondern es geht um die 34. Nettetaler Stadtmeisterschaft für Menschen mit Behinderung. Nach der dreijährigen Zwangspause ist die traditionelle Veranstaltung wieder am Start, die im Wechsel vom GBS Nettetal und vom Turnverein Breyell 1899 ausgerichtet wird – in diesem Jahr vom Turnverein.