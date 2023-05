Spitzen-Schau in Nettetal-Hinsbeck Textilmuseum hat volles Programm im Jubiläumsjahr

Zum 40-jährigen Bestehen zeigt das Textilmuseum „Die Scheune“ in der Ausstellung „Spitze“ kunstvolle Stücke aus der Sammlung der Familie Tillmann. Diplom-Textilingenieur Walter Tillmann (97), der mit seiner Ehefrau Hildegard (93) vor 40 Jahren das Textilmuseum im Erholungsort Hinsbeck-Hombergen gegründet hat, entführte die Besucher bei der Eröffnung mit seinem Vortrag in die Geschichte und referierte über die Bedeutung sowie die vielfältige Verwendung von Spitzen zu Decken und Deckchen, Damenoberbekleidung und Unterwäsche, Taufkleidchen, Vorhängen und Bildern. Gezeigt werden in der Scheune Alt Kämpken kunstvoll verschlungene Fäden in Hand- und Maschinentechnik. Die Ausstellung läuft noch bis Ende Juni und ist an allen Sonntagen jeweils von 11 bis 18 Uhr an Krickenbecker Allee 21 zu besichtigen.