Tierfilmer Peter Schmitz aus Nettetal Falken-Fernsehen aus dem Kirchturm

„Das ist fast so, als würden wir Kino gucken“, sagt Maria Schmitz, die gerade einen Beamer im Klassenraum der 1b der Katholischen Grundschule Kaldenkirchen eingeschaltet hat. Auf Bänken haben es sich die Erstklässler bequem gemacht. Alle Augen sind erwartungsvoll auf die Projektionsfläche gerichtet. Sekunden später ist das Bild da und spiegelt ein Stück Naturerlebnis in der Heimat wider. Es zeigt nämlich einen Einblick in den Nistkasten, der sich im Glockenturm der Kaldenkirchener Kirche St. Clemens befindet. Ein Wanderfalke ist gerade damit beschäftigt zwei Junge zu füttern. „Das ist immer so spannend. Man weiß nie, was gerade passiert, wenn wir einschalten. Ich freue mich immer darauf, wenn wir in den Nistkasten gucken können. Am schönsten finde ich es, wenn die Jungen gefüttert werden“, sagt Erstklässler Mateo.