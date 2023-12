Regionale Produkte aus Langenfeld und Monheim Einkaufen beim Landwirt ganz in der Nähe

Viele Landwirte im Kreis Mettmann bieten ihre Erzeugnisse wie Gemüse, Obst, Eier und Fleisch auf dem Weg der Direktvermarktung an – im eigenen Hofladen, auf dem Wochenmarkt und mittlerweile auch online. Darunter sind in Monheim und Langenfeld beispielsweise auch Bauer Bossmann, die Höfe Aschenbroich und Marseille sowie der Riethrather Hof. Um einen aktuellen Überblick über die Vielfalt der frisch angebotenen Lebensmittel der regionalen Erzeuger im neanderland zu geben, hat der Kreis Mettmann jetzt seine Broschüre „Frisch vom Hof im neanderland“ komplett überarbeitet und in der bereits 7. Auflage veröffentlicht.