Wirtschaft im Kreis Viersen Arbeitsmarkt zeigt sich frühjahrsmüde

Kreis Viersen · Der Frühling ist nicht nur die Jahreszeit, in der die Natur wieder neues Leben entwickelt, sondern in der auch eine Belebung am Arbeitsmarkt einsetzt. Normalerweise.

30.04.2023, 09:26 Uhr

Die Arbeitslosenquote im Kreis Viersen sank von 5,8 auf 5,7 Prozent. Foto: dpa/Arne Dedert

In diesem Jahr aber zeigt sich der Arbeitsmarkt im Kreis Viersen eher frühjahrsmüde. „Im April hat sich der Arbeitsmarkt erneut nur leicht positiv entwickelt“, sagt Sarah Borgloh, Chefin der Arbeitsagentur Krefeld/Kreis Viersen. „Die Frühjahrsbelebung verläuft somit wesentlich gedämpfter als üblich.“ 9.345 Frauen und Männer waren im April arbeitslos, 78 weniger als im März. Die Arbeitslosenquote im Kreis Viersen sank von 5,8 auf 5,7 Prozent. Zum Vergleich: Im April 2022 lag die Quote bei 5,0 Prozent. „Insgesamt zeigt sich der lokale Arbeitsmarkt jedoch trotz der aktuellen Herausforderungen weiterhin stabil und aufnahmefähig“, sagt Borgloh. „So sind zum Beispiel die Abgänge in Arbeit sowohl gegenüber dem Vormonat als auch dem Vorjahr gestiegen“, erläutert Borgloh. 532 Arbeitslose fanden im April einen Job (März: 503. April 2022: 512). Und: Knapp 1.900 offene Arbeitsstellen im Kreis Viersen befinden sich aktuell im Bestand der Arbeitsagentur. Und wie sieht’s auf dem Ausbildungsmarkt aus? Es gibt deutlich mehr Stellen als Bewerber. Bis April wurden für den Agenturbezirk Krefeld/Kreis Viersen 2.975 Ausbildungsstellen gemeldet. Das sind 84 weniger als im Vorjahr.

2.297 Jugendliche suchten eine Ausbildungsstelle, 79 weniger als im Vorjahr. „Auf dem Ausbildungsmarkt ist aktuell viel Bewegung im Spiel. Bei der Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen und den interessierten Bewerberinnen und Bewerbern nähern wir uns dem Vorjahresniveau. Hier gibt es noch viele Möglichkeiten für die Ausbildungsbetriebe sowie die jungen Menschen“, erläutert Borgloh. Jugendliche erreichen die Berufsberatung der Agentur für Arbeit unter der Rufnummer 02151 922200.

(mrö)