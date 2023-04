Essbare Kräuter in der Region Leckere Wildpflanzen aus Nettetals Natur

Vogelgezwitscher ist zu hören – dennoch sind die Blicke der sechs Frauen und drei Männer, die mit Regina Thebud-Lassak in Richtung des Nettetaler Windmühlenbruches unterwegs sind, nicht in die Baumkronen gerichtet. Sie sind vielmehr auf das Grün rechts und links des Weges fokussiert. Thebud-Lassak bleibt stehen und pflückt vorsichtig einen Stängel mit Blättern ab. „Das ist die große Brennnessel. Sie ist auf stickstoffreichen Böden anzutreffen. Es handelt sich um ein sehr vitaminreiches Gemüse, das sehr viel mehr Vitamin C liefert, als es Zuchtgemüsepflanzen tun“, erklärt die Diplom-Biologin mit Schwerpunkt Botanik. Brennnesselspinat mit Bandnudeln sei nicht nur ein leckeres, sondern auch ein gesundes Essen, fügt sie an.