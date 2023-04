Auswirkungen bis Nettetal Grenzverkehr wegen Brand in Tegelen gestoppt

Das Feuer brach nach Informationen unserer Redaktion kurz nach 10 Uhr in einem Autobetrieb am Kaldenkerker Weg aus. Das Unternehmen liegt in einem Komplex, in dem sechs Firmen untergebracht sind. Laut einem Bericht der Zeitung „De Limburger“ wurden bei dem Brand keine Menschen verletzt. Die Feuerwehr hatte das Feuer gegen 11.30 Uhr unter Kontrolle.