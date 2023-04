Ärgernis in Nettetal Kaldenkirchens Bürgerhaus bröckelt

Auf den Hochglanzseiten der vor etwa acht Jahren herausgegebenen Broschüre „Historisches Nettetal“ liest sich die Beschreibung des ehemaligen Hauptzollamtes in Kaldenkirchen verlockend. „Bei der außen und innen gelungenen Wiederherstellung ist die Noblesse der Architektur mit den sparsamen Formen des preußischen Klassizismus wieder voll erlebbar.“ Am Herzen liegt das Gebäude am Ende der Fußgängerzone auch der Vorsitzenden des Kaldenkirchener Bürgervereins, Elvire Kückemanns. Nur: Einen noblen Eindruck macht das 1818 errichtete Haus zu ihrem Leidwesen auf sie und etliche andere Kaldenkirchener schon länger nicht mehr. „Das Haus ist 1975 den Bürgern als Stätte der Begegnung übergeben worden – und seitdem wurde daran auch so gut wie nichts mehr getan“, schimpft sie.