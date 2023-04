Bei Besuch der Stadtverwaltung Venlo berichtet Nettetalern von großen Bau-Plänen

Bis 2025 besteht in Venlo ein Bedarf an 3.000 zusätzlichen Betten für Arbeitsmigranten. Es gebe, so hörten die deutschen Gäste, einen Trend zur dauerhaften Unterbringung von mittlerweile 3.000 Polen, die dauerhaft in Venlo leben und arbeiten. Venlo bemühe sich auch darum, schätzungsweise 40 bis 70 Wanderarbeitern, die ihren Arbeitsplatz verloren haben und obdachlos geworden sind, mit Gesundheitsfürsorge und Vermittlung in neue Arbeit zu helfen. Die Nettetaler Delegation berichtete über die Ende 2022 durchgeführte Kontrolle von Leiharbeiterunterkünften und den Kampf gegen die Ausbeutung und unwürdige Unterbringung von Arbeitsmigranten auf deutscher Seite.