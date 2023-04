Ausstellung in Nettetal Rausch der Farben in Kaldenkirchen

Die Künstlergruppe VIE82 besteht derzeit aus 19 Männer und Frauen. Elf von ihnen nehmen in diesem Frühjahr an der Präsentation teil: Sigrid Berberich, Matthias Bohr, Monika Enders, Heinz-Gerd Flügels, Susanne Küppers, Hans-Gerd Lamers, Katja Mischke, Willi Opstals, Monika Seebauer, Nicole Töpfer und Petra Spitczok von Brisinski. Sie bieten dem Besucher eine ganze Palette an gegenständlichen und abstrakten Bildern an. Sie zeichnen den Niederrhein, sie zeichnen Comics, sie malen und experimentieren. „Rausch der Farben“ – das ist das Motto, das die so unterschiedlichen Bilder, Zeichnungen, Fotografien und Objekte der Männer und Frauen verbindet.