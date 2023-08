Nachhaltigkeit in Erkrath Geld vom Land für engagierte Wildpflanzen-Freundin

An ihrem Stand gab es einen bunten Blumenstrauß aus Wildpflanzen und die Pflanze des Jahres, die Große Braunelle. Zusätzlich hatte Sandra Hoitz Faltblätter und Plakate gestaltet, die die Besucher des Feierabendmarktes mitnehmen können. „Es wäre schön, wenn die Kulturpflanzen in den Städten und Gärten etwas weniger werden und dafür die wilde Natur wieder einkehrt. Man kann auch einen schönen Garten mit tollen Wildpflanzen haben“, findet die Erkratherin. Am 20. September wird sie erneut mit einem Stand auf dem Erkrather Feierabendmarkt vertreten sein, von 16 bis 20 Uhr auf der Bahnstraße in Alt-Erkrath.