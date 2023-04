„Ich hätte mich viel früher trauen sollen“ Nettetalerin eröffnet Mode-Onlineshop während ihrer Elternzeit

Sophie Jansen (26) öffnet mit einem freundlichen Lächeln ihre Haustüre in Nettetal. Sofort fällt auf: Die 26-Jährige hat einen Sinn für Mode. Ein lässiges T-Shirt-Kleid, eine moderne Jeans-Jacke und dunkle Strumpfhose bilden das perfekte Frühlingsoutfit. Die Besonderheit: All diese Produkte sind in Jansens eigenen Online-Shop erhältlich.