Corso Film Casino in Nettetal-Kaldenkirchen Kino mit Kuchen Sekt und einer Ruhestands-Kömöde

Eine gemeinsame Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer verläuft ebenfalls anders als gehofft. Nach einem Landausflug kommt Alice kurzerhand nicht mehr an Bord zurück. In einer Kommune lesbischer Frauen lernt sie plötzlich ganz andere Lebensmodelle kennen. Und die Frage ist natürlich, ob Peter und Alice am Ende dann doch noch in einem gemeinsamen Ruhestand finden – wenn auch anders als geplant.