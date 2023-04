Stärke von 2,8 auf der Richter-Skala Nächtliches Erdbeben erschüttert Kreis Viersen

Wenn auch von der Stärke her kaum zu vergleichen mit den Erschütterungen, die Classen am 13. April 1992 miterlebt hat. Damals bebte im niederländischen Roermond die Erde derat so stark, dass mehr als 30 Menschen verletzt wurden sowie zahlreiche Gebäude in den Niederlanden und in Deutschland beschädigt worden. Classen, die damals noch in Niderkrüchte-Elmpt wohnte, erinnert sich: „Damals wackelte das Haus, alle Nachbarn liefen auf die Straße.“ Jetzt kam sie mit einem Schrecken davon, tauschte sich über das Beben in sozialen Netzwerken mit Bekannten aus – und las weiter.