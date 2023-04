Nach mehr als 150 Jahren in Nettetal Die beiden letzten Mauritzschwestern verlassen Hinsbeck

167 Jahre lang war die „Genossenschaft der barmherzigen Schwestern vom dritten Orden des hl. Franziskus auf St. Mauritz“, in Hisnbeck in der Kranken- und Altenpflege tätig. Doch damit ist es bald vorbei. Am 7. Mai werden die letzten beiden in Hinsbeck verbliebenen Ordensmitglieder, Schwester Oberin Agnes (78) und Schwester Giselinde (80), auf eigenen Wunsch und wegen ihres fortgeschrittenen Alters Hinsbeck verlassen und ins Mutterhaus in Münster zurückkehren.