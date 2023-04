Beschluss in Nettetal-Leutherheide Schützen wollen für Defibrillatoren sorgen

Die Bruderschaft entschied, erst in 2024 wieder einen Vogelschuss durchzuführen. Auf Initiative von Oliver Dülpers beschloss die Bruderschaft, den Kauf von zwei Defibrillatoren für die Ortschaft Leutherheide finanziell zu unterstützen. Sie sollen im Bereich der Leutherheider Kapelle und am Leutherheider Sportplatz platziert werden. Mit Defibrillatoren kann im Falle eines Herzstillstands erheblich besser Erste Hilfe geleistet werden und damit Menschenleben gerettet werden. In diesem Zusammenhang wies Gisbertz auf die Möglichkeit hin, sich als mobiler Retter ausbilden zu lassen. Diese werden über eine Handy-App verständigt, um schnell Hilfe zu leisten.