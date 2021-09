Ein Einfamilienhaus in Breyell : Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Die Polizei hofft auf Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Breyell Ein Einfamilienhaus in Breyell wurde Ziel von Einbrechern. Sie durchwühlten mehrere Schränke und nahmen Bargeld und Schmuck mit. Die Polizei fragt, wer in der Nacht zu Samstag an der Wiesenstraße oder Umgebung Verdächtiges beoabachtet hat.

Einbrecher erbeuten in Breyell Bargeld und Schmuck. In der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 5 Uhr, drangen unbekannte Täter unbemerkt von der schlafenden Hausbewohnerin in ein Einfamilienhaus an der Wiesenstraße ein, indem sie die Terrassentüre aufdrückten. Im Wohnhaus wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 3770 erbeten.

(hb)