Vorfall in Niederkrüchten : Einbrecher reißen Fenster aus Verankerung heraus

Nach dem Einbruch sucht die Polizei Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Diese Einbrecher waren nicht zimperlich: Um am Freitag in der Zeit zwischen 19.10 Uhr und 21.15 in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Platzbruch“ in Niederkrüchten zu gelangen, rissen sie ein komplettes Fenster aus der Verankerung heraus. So konnten sie nach Angaben der Polizei in das Objekt gelangen. Im Haus selbst durchwühlten sie mehrere Schubladen.

Zum Umfang der Beute kann die Polizei im Kreis Viersen aktuell noch keine Angaben machen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen: Wer zur Tatzeit etwas Auffälliges bemerkt hat, kann sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 3770 melden.

