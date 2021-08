Einfamilienhaus in Breyell : Einbrecher durchwühlt Haus an Biether Straße

Die Polizei fragt, wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges an der Biether Straße in Breyell beobachtet hat. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ob und was bei einem Einbruch am Freitag entwendet worden ist, kann derzeit noch nicht festgestellt werden. Gegen 17.50 Uhr beobachten aufmerksame Nachbarn, wie sich ein fremder Mann im Garten eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses an der Biether Straße aufhielt. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass die Terrassentür gewaltsam geöffnet und im Haus die Einrichtung durchwühlt worden waren. Hinweise an die Polizei unter 02162 3770.