Coronaschutz im Kreis Viersen : Abend-Impfung bei McDonald’s

Kempen Das mobile Impfteam des Kreises Viersen nimmt an der bundesweiten Impfkampagne „#hierwirdgeimpft“ teil. Das Angebot steht allen Interessierten ab zwölf Jahre offen

Am Montag, 13. September, steht das mobile Impfteam des Kreises Viersen von 10 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz von Aldi an der Poststraße 50 in Nettetal-Kaldenkirchen. Ebenfalls am Montag werden Beschäftigte aus dem Gewerbegebiet in Kempen zwischen 9 und 16 Uhr bei Alders Electronic, Arnoldstraße 19, geimpft. Am Dienstag, 14. September, werden Beschäftigte des Gewerbegebiets Willich-Münchheide bei Media Spectrum, Otto-Brenner-Straße 2, geimpft. Am Mittwoch, 15. September, steht das mobile Impfteam des Kreises von 10 bis 15 Uhr auf dem Buttermarkt vor dem Rathaus in Kempen. Am Donnerstag, 16. September, können sich alle zwischen 18 und 23 Uhr bei McDonald’s in Niederkrüchten, Nollesweg 2, impfen lassen, am Freitag, 17. September, zwischen 18 und 23 Uhr bei McDonald’s in Willich, Halskestraße 1. Für Freitag, 17. September, plant das mobile Impfteam eine Impfaktion vor der Moschee an der Bahnstraße 110 in Willich (12 bis 17 Uhr), für Samstag, 18. September, eine Impfaktion bei McDonald’s an der Straße Höhenhöfe 2 in Tönisvorst (18 bis 23 Uhr). Für Samstag, 18. September, 10 bis 15 Uhr, ist außerdem eine Impfaktion vor der Moschee in Nettetal, Burgstraße 3, geplant.