St.-Maria-Himmelfahrt-Bruderschaft Breyell-Natt : Endlich wieder Gemeinschaft erleben

Breyell Nach einer langen coronabedingten Pause kehrt in das Brauchtum langsam das Leben zurück. In Präsenz, wenn auch im Freien, hielt die St.-Maria-Himmelfahrt-Bruderschaft Breyell-Natt ihre Jahreshauptversammlung ab.

Jedoch hat man es geschafft, die Jahreshauptversammlung abzuhalten und die Ehrungen der letzten anderthalb Jahre vorzunehmen. Viele Mitglieder sind bereits geimpft und deshalb war es möglich, unter Berücksichtigung der momentanen Hygieneauflagen eine heilige Messe zu feiern und anschließend im Freien zusammenzukommen. Zum ersten Mal wurden die Ehrungen in der Messe durchgeführt: Johannes Schell wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Matthias Schrömges, Hans Opdenberg, Heinz Beeker und Willy Beeker wurden für 65 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Ebenfalls lange in der Bruderschaft sind Elmar Kronen, Roland Otten, Heinz Schmitz, Hans-Josef Schell, Rudolf Kloesges und Wilfried Neesen. Sie wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Für 25 Jahre wurden Michael Hohlendung, Rainer Rothe, Holger Hannes, Eddi Snellen, Johannes Künstler und Norbert Ververs geehrt. Pastor Günter Putz und Brudermeister Wilfried Schmitz gratulierten den geehrten Schützenbrüdern und steckten ihnen ihr Abzeichen an.