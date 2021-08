Kirche in Mönchengladbach : Pfarrer Heinz-Josef Biste in Ruhestand verabschiedet

Mönchengladbach Der Gemeinschaft der katholischen Gemeinden in Neuwerk, Bettrath und Uedding geht ihr ehemaliger Leiter aber nicht gänzlich verloren.

Fast neun Jahre war Heinz-Josef Biste Pfarrer und Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden (GDG) Maria von den Aposteln mit den drei Gemeinden Bettrath, Neuwerk und Uedding. Ab 1. September ist der beliebte katholische Geistliche im Ruhestand; im wohlverdienten, so die Meinung von GDG-Leitungsteam, Pastoralteam, GDG-Rat und Kirchenvorstand. Biste nahm gleich dreimal – am 21. August in der Kirche Uedding, am 28. in der Kirche Neuwerk und am 29. August in der Kirche Bettrath – Abschied. An dem Gottesdienst in Neuwerk, begleitet vom Blasorchester St. Barbara, nahmen auch Pfarrer Manfred Riethdorf und Regionalvikar Klaus Hurtz, der die Entpflichtungsurkunde des Aachener Bischofs überreichte, teil.