Engagement in Brüggen : Helmut Schroers nimmt Abschied

Engagement in Brüggen

Brüggen Niemals geht man so ganz: Das trifft auch auf den Abschied von Helmut Schroers bei der St.-Petri-Bruderschaft Obebel-Gelagweg zu.

Helmut Schroers (64) hat bei der St.-Petri-Bruderschaft Oebel-Gelagweg als Geschäftsführer aufgehört. Nach mehr als 30 Jahren stand er nicht mehr zur Wiederwahl. Die Bruderschaft ernannte den Oebeler wegen seiner Verdienst um die Bruderschaft zum Ehren-Brudermeister. In seiner Amtszeit organisierte er die Schützenfeste, aber auch die Feierlichkeiten. Der einstige Schützenkönig, Minister und Offizier verwaltet aber weiter das Vereinsheim im Haus Mesterom. Den Vertrag dafür hat er damals mit in die Wege geleitet. Der Träger des Sebastianus-Ehrenkreuzes freut sich über die gute Nachfrage: „Von den Brüggener Vereinen wird unser Haus gut frequentiert. Jeden Tag gibt hier etwas zu tun.“ Wenn er dort nicht anzutreffen ist, ist er als Walker mit forschem Schritt anzutreffen. off