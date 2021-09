Corona im Kreis Viersen : Die Bilanz der mobilen Impfteams

Kreis Viersen Seit März wurden im Kreis Viersen mehr als 10.000 Impfungen an durchaus ungewöhnlichen Orten vorgenommen. Der Kreis will die mobilen Impfungen fortführen.

Landrat Andreas Coenen (CDU) wertet das als Erfolg: „Ich freue mich, dass unsere Impfaktionen so gut in der Bevölkerung angenommen werden und danke alle beteiligten Kräften für ihren Einsatz.“ Die niedrigschwelligen Impfangebote an den verschiedenen, stark frequentierten Orten im Kreis seien der richtige Weg. Der Landrat kündigte an: „Darum werden wir auch in den nächsten Wochen an vielen Punkten mit unseren mobilen Teams präsent sein.“ Die nächsten Impfmöglichkeiten sind am Jobcenter in Willich und bei McDonald‘s in Niederkrüchten, Willich und Tönisvorst. Das Angebot steht allen interessierten Personen ab zwölf Jahren offen. Jugendliche unter 16 Jahren können nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten geimpft werden.