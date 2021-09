St.-Antonius-Bruderschaft : Hamber Schützen machen sich schick

Die St.-Antonius-Schützen nahmen alle in Uniform an der Jahreshauptversammlung teil. Foto: Bruderschaft

Sonsbeck-Hamb Die St.-Antonius-Bruderschaft Hamb kam zur nachgeholten Jahreshauptversammlung in Uniform, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Vorsitzender bleibt Gabriel Neul.

Wer am vergangenen Samstag einen zufälligen Blick durch die Fenster des Hubertushauses warf, dürfte sich womöglich an Unterricht im Internat erinnert gefühlt haben. In Reih und Glied saßen dort an Einzeltischen adrett gekleidete Knaben – vielleicht nur etwas zu alt für die Schule. Es waren keine Schüler, es waren die Hamber St.-Antonius-Schützen. Die Bruderschaft kam zur Jahreshauptversammlung zusammen. Und zwar bewusst in Uniform – „damit endlich mal wieder ein Zusammengehörigkeitsgefühl aufkommen konnte“, wie der Verein mitteilt.