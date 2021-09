Für Kinder und Jugendliche in Nettetal : Wieder „Montagsgeschichten“ für junge Zuhörer

Nettetal Die Stadtbücherei bietet eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und Jugendliche. Für ganz junge Kinder ab fünf gibt es jetzt wieder die Vorlesereihe „Montagsgeschichten“.

(hb) Da war richtig was los bei den ersten Montagsgeschichten der Stadtbücherei nach dem Lockdown und nach den Sommerferien . Etwa 30 Kinder zwischen drei und sieben Jahren versammelten sich auf dem Kinderbauernhof der Familie Steffens ins Hülst und hingen der Vorleserin Hanna Steffens an den Lippen.

Das waren aufregende Geschichten für die kleinen Zuhörer. Dabei hatten sie schon ein aufregendes Abenteuer hinter sich. Weil es die ersten Montagsgeschichten nach so langer Zeit waren, wurden alle Kinder von Bauer Steffens mit Trecker und Anhänger in der Bücherei in Breyell abgeholt. Das war ein gelungener Start der neuen Montagsgeschichten.

Die nächsten Termine: Am Montag, 13. September, um 15 Uhr gibt es in der Stadtbücherei das Bilderbuchkino „Seepferdchen sind ausverkauft“ und am 27. September steht die Geschichte „Auch beste Freunde streiten“ auf dem Programm. Ein Flyer mit allen Terminen für die nächsten Wochen und Monate gibt es in der Stadtbücherei.