Wirtschaft im Kreis Viersen : Bundesrat genehmigt Teilverkauf des Flughafengeländes in Elmpt

Bundesrat genehmigt Teilverkauf des Flughafengeländes in Elmpt

Freuen sich über die Entwicklung einer der größten Gewerbeflächen in NRW (v.l.): Niederkrüchtens Bürgermeister Karl-Heinz Wassong, André Banschus, Deutschland-Geschäftsführer Verdion, und Landrat Andreas Coenen. Foto: Wiese

Kreis Viersen Aufatmen im Kreis Viersen, besonders in der Gemeinde Niederkrüchten. Erst jetzt wird der bereits im März abgeschlossene Kaufvertrag wirksam. Warum die Genehmigung so lange gedauert hat und wie es jetzt weitergeht.

(hb) Aufatmen im Kreis Viersen, besonders in der Gemeinde Niederkrüchten. Erst jetzt wird der im März abgeschlossene Kaufvertrag wirksam. Der Verkauf der rund 150 Hektar großen Gewerbefläche auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens in Niederkrüchten-Elmpt hat die letzten Hürden genommen: Der Finanzausschuss des Bundesrates stimmte der Transaktion am Donnerstag zu.