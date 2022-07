Zeichenkurs für Jugendliche : Mangas und Animes auf der Spur

Illustratorin Maya Wendler bringt Jugendlichen die japanische Zeichenkunst der Mangas bei. Elf Jugendliche nutzten das Angebot in der Stadtbücherei Unterbach mit viel Enthusiasmus.

Noch kennen sich die meisten Mädchen und Jungen nicht, doch sie alle verbindet die Freude an den japanischen Bilderwelten. Mangas, die Zeichenkunst aus Japan, die ihre Wurzeln bereits im 8. Jahrhundert hat, stellen eines der zentralen Kulturgüter des ostasiatischen Landes dar. Merkmale, wie etwa überproportional große Augen und niedliche Darstellungen der Figuren sind typisch für Mangas und Animes, so heißen die japanischen Animationsfilme. Mit dem Anime „Dragon Ball“ schwappte die Manga-Begeisterung 1996 nach Deutschland und nun auch in die Stadtbibliothek Unterbach.

Nachdem sich alle Teilnehmer an die Tische gesetzt haben, beginnt Maya Wendler mit dem Kurs. Die Lehramtsstudentin, die ebenfalls Dozentin in der Manga-Schule Düsseldorf ist, eröffnet mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Die Jugendlichen können ihren Namen und ihren Lieblingsmanga oder -anime nennen und anschließend einen weiteren Teilnehmer aufrufen. So soll gleich zu Beginn das Eis zwischen den Jugendlichen gebrochen werden, die sich zunächst eher schüchtern begegnen.

So wird fleißig gezeichnet und Techniken werden erlernt. Aus Dreiecken werden Füße. Aus drei Ovalen wird eine Zeichnung, die aussieht, wie Fritten in der Verpackung einer bekannten Fastfoodkette. Mit einigen Strichen verwandeln sich die Fritten in Finger und die Verpackung in eine Handfläche. So lernen die Jugendlichen in gelöster Atmosphäre, wie sie sich an Formen herantasten können.