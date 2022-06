Zeichnen und Schreiben im Neusser Park : „Draußen gibt es viel mehr Inspirationen“

Neuss Nach „Zeichnen im Park“, bietet Vera Henkel nun auch einen Schreibkurs unter freiem Himmel an. Die Teilnehmer sollen kleine Geschichten verfassen.

Der Sommer ist da, Zeit ins Freie zu gehen: Auch in diesem Jahr bietet Diplom-Grafikerin Vera Henkel wieder ihre kostenlosen Zeichenstunde im Botanischen Garten an. Doch in diesem Jahr kann dort nicht nur in munterer Runde zwanglos gemalt werden: Die Neusserin, die auch als Autorin tätig ist und regelmäßig Textwerkstätten leitet, hat sich entschieden, auch zu kostenfreien Schreibabenden in den Park zu laden.