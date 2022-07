Hypnotische Tanz-Performance in der Sammlung „Philara“ : Getanzter Widerstand

Düsseldorf Minutenlanger Applaus für Amanda Piña und ihr Ensemble für die Tanz-Performance „Frontera/Border – A living Monument“ beim Asphalt-Festival. Die Künstlergruppe aus Südamerika verbindet darin den traditionellen „Eroberungstanz“ mit modernen Hip Hop Elementen.

Der Einstieg an diesem Abend wirkt wie ein Ritual. Die Luft ist geschwängert von dem schweren Duft eines Räucherwerks. Publikum und Tänzer bewegen sich im Raum, umkreisen einander. Schauen sich eine Videoinstallation oder Figuren mit traditioneller Kleidung an. Sie tragen Federschmuck und mit Pailletten von Hand bestickte Westen oder Röcke. Später werden auch die Tänzer so bekleidet sein. An einer Wand wacht „die große Schlange“ und das Wesen, das ihn ihr wohnt, über den Abend.

Amanda Piña und ihr Ensemble verbinden in diesem Stück Einflüsse spanischer Eroberer aus dem 16. Jahrhundert mit modernen Elementen der Jugendkultur in den 1990er Jahren.

„Es gibt den Danza de Conquista, den Tanz der Eroberer, mit dem in Mexiko die Schlachten zwischen den Mauren und Christen in Europa nachgestellt wurden“, erklärt die in Wien lebende Choreografin. In den 90er Jahren griffen Jugendliche in der Grenzregion Matamoro zwischen Mexiko und den USA diese Tradition auf. In ihrer von Gewalt und Drogen beherrschten Welt nutzen sie den Tanz als eine Form der Selbstdarstellung und des Widerstands gegen die Verhältnisse, in denen sie leben.

In der großen „Philara“-Halle ist die Kraft und Energie greifbar, den die Jugendlichen wohl aus ihren Tänzen ziehen, wenn sie sich auf den Straßen Matamoros gegenseitig herausfordern. Wie im Hip Hop üblich, treten sie gegeneinander in sogenannten Battles an.